"الصحة العالمية": العالم يعيش فترة حرجة بسبب ارتفاع إصابات كورونا

2020/11/02 | 19:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، إن العالم يشهد "فترة حرجة" بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.

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