2020/11/02 | 19:50 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 2 نوفمبر 2020 | 07:30 مساءً | عدد القراءات : 20

وزارة التعليم العالي تحدد موعد انطلاق الدراسات الأولية في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، أن الدراسات الأولية في الجامعات ستنطلق في السادس من الشهر المقبل، وتقوم على آلية التعليم الإلكتروني المدمج، مؤكدةً أن عودة الدراسة في الجامعات بصورة طبيعية تعتمد على مؤشرات خلية الأزمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الجامعات والكليات الأهلية بوصفها جزءاً من مجلس التعليم العالي الأهلي، وهو المسؤول عن تحديد أجور السقوف العليا والدنيا، وبالتالي فإن الأجور ستكون موحدة وستراعي الظرف الاقتصادي".

وبشأن دوام الطلبة، للعام الدراسي الجديد، أوضح أن "الدراسات الأولية في الجامعات تنطلق بتاريخ 6 كانون الأول المقبل، وتقوم على آلية التعليم الإلكتروني المدمج، الذي يزاوج بين منصاته الإلكترونية والتعليم الحضوري، لاسيما التخصصات الطبية التطبيقية، وبالخصوص المرحلة النهائية التي بدأت قبل هذا الموعد، وذلك لمتطلبات المهارة التي يتطلبها هذا التخصص".

وأضاف قائلاً إن "عودة الدراسة في الجامعات بصورة طبيعية تعتمد على مؤشرات خلية الأزمة، ومتى ما أعطت الضوء، فإن الجامعات ستكون جاهزة لاحتضان طلبتها مرة أخرى".

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