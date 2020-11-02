عبطان يكشف عن توفر سيولة نقدية لدى المالية لدفع رواتب عدد من الوزارات

2020/11/02 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، عن توفر سيولة نقدية كافية لدى وزارة المالية لدفع رواتب عدد من الوزارات.وقال عبطان في تغريده، ان “وزارة المالية أنهت تسديد رواتب شهر أيلول في العشرين من الشهر الماضي تشرين الاول ، و باشرت بجباية عائٔدات بيع النفط اليومية بحدود ١٣٠ مليار …

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