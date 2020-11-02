تشتد الاسبوع المقبل… العراق يستعد لــ”موجة جوية” مملؤة بالامطار الرعدية

2020/11/02 | 19:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

نشر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاثنين (2-11-2020)، توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الايام المقبلة، فيما اشار الى ان هطول الامطار سيكون نسبيا حسب كل منطقة.

وقال عطيه، في منشور له على ’’فيسبوك’’، ان “البلاد ستمر بخلية من الضغط المنخفض السطحي مع مد رطب مداري في الطبقات العليا يؤثر في تشكل سحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق عديدة من شمال وغرب البلاد اضافة ل صلاح الدين وغرب النجف وغرب كربلاء”.

وتابع انه “اعتباراً من يوم غد تتحسن فرص الامطار في المناطق اعلاه اضافه للعاصمة بغداد وكربلاء وبابل والنجف ومناطق من ديالى وربما الديوانية، اما باقي المناطق فان فرصتها ضعيفة من امطار الحاله اعلاه”.

وقال ان “يوم الاربعاء يندفع منخفض حركي جبهوي من جهة البحر المتوسط، مصحوبا بغزارة في الامطار على مناطق من سوريا ولبنان وفلسطين”.

واردف “يندفع يوم الخميس ليؤثر بامطار معتدلة الى خفيفة الشدة رعدية على مناطق شمال وغرب البلاد مصحوبة بالغزارة في دهوك وشمال نينوى”.

اما باقي المناطق، فحسب المقيم الاقدم في مطار البصرة، ستكون “الحاله غير مستقرة يومي الخميس والجمعة وفيها تقلبات كثيرة وربما ستشهد مدن الفرات الاوسط والجنوب بعض الزخات المتفرقة في يوم الخميس او الجمعة “.

وتابع ان “هناك مؤشرات على انخفاض واضح بدرجات الحرارة شمال البلاد وغربها خلال الايام المقبلة بسبب اندفاع تاثير موجه شبه قطبية، تؤثر في بلاد الشام ايضا والاردن “.

اما باقي المناطق فان “الانخفاض فيها غير محسوس عدا ساعات الليل تميل للبرودة قليلا في وسط البلاد فقط”.

ونوه الى ان “حالة جويه اخرى، ربما سيكون تاثيرها قويا الاسبوع المقبل”.

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