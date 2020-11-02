2020/11/02 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد كل الكلام عن تورط "حزب الله" بملف إنفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس الماضي، وتخزينه للأسلحة والذخائر العسكرية في مناطق سكنية قريبة من مرافق رئيسية كمطار بيروت الدولي، تجازف المليشيا الإرهابية بلبنان أمام المجتمع الدولي، في وقت هو بأشد الحاجة إليه للاستحصال على مساعدات ودعم مالي ينقذه من أضخم أزمة مالية في تاريخه.

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