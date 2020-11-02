الاندبندنت: 3 سيناريوهات لفوز دونالد ترمب بولاية ثانية

2020/11/02 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ورأت صحيفة الاندبندنت في تقرير لها، أن فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض أو عدمه سيكون وفق ثلاثة سيناريوهات.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتأرجحة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد تقلب موازين نتائج الانتخابات في اللحظات الأخيرة، مبينة أن السيناريوهات الأكثر احتمالا لفوز ترمب، سيكون أولها فلوريدا وبنسلفانيا، وثانيها اكتساح ترمب للغرب الأوسط، وآخرها أن تكون استطلاعات الرأي قد أخطأت بمقدار خمس نقاط، وليس ثلاث أو أربع كما كانت الحال في الانتخابات الرئاسية السابقة ما يجعل السباق الانتخابي متقارباً بشدة، وقد يؤدي إلى فوز ترمب بولاية ثانية بعدد مئتين وثمانين صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.

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