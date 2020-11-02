نقل 22 سجيناً ايرانياً من العراق الى سجن آبادان جنوب غرب إيران

2020/11/02 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدعي العام في مدينةِخرم شهر الايرانية، فاخر باوي، نقلَ اثنين ِ وعشرين سجيناً ايرانياً من العراق الى سجن ِ عبادان جنوبَ غربي إيران، في إطار اتفاقيةِ نقل المدانين بين البلدين.

وأكد باوي أن العراق لديه قوانين صارمة في التعامل مع مهربي المخدرات، معتبرا ان ما تم نقله الى العراق هي موادُ طبية وليست مخدرات، ناصحا مواطني بلاده بعدم حمل أيةِ موادَ في العراق مشمولةٍ بالجرائم المتعلقة بالمخدرات.

ويُقضي نحو أربع ِ مئة محكوم ٍ إيراني عقوباتهم في السجون العراقية، وتجري إيران مشاوراتٍ بشأن نقلهم.

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