صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 854 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/02 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام صحة الكرخ - جاسب الحجامي - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 854 موزعة كالآتي:

أبو دشير ----------10

أبو غريب ---------64

الإسكان-----------4

الاعلام-----------32

البياع------------33

التاجي-----------14

الحارثية-----------2

الحرية------------55

الخطيب------------3

الدورة-------------57

الدولعي------------2

الرحمانية -----------4

السيدية -----------35

الشالجية -----------9

الشرطة الخامسة----2

الشرطة الرابعة ------1

الشعلة ------------49

الصالحية -----------2

الطارمية -----------27

العامرية -----------22

العطيفية -----------2

العلاوي------------2

الغزالية ------------21

القادسية -----------26

الكاظمية-----------25

اللطيفية ------------8

المحمودية---------40

المعالف------------3

المنصور -----------34

المواصلات----------1

النصر والسلام--------1

الوشاش------------7

اليرموك ------------30

حي الجامعة ---------33

حي الجهاد----------44

حي الخضراء ---------12

حي العامل-----------78

حي العدل ------------44

حي الفرات------------6

سبع البور--------------1

سويب----------------1

شارع حيفا------------3

كرادة مريم------------2

سكنة جانب الرصافة -------5

الشفاء:

701

الوفيات:

3

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