تسريب مثير بالصورة.. سيتين هدد ميسي بالطرد من برشلونة

2020/11/02 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأثنين، عن كواليس المشادة التي حدثت بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة وكيكي سيتين، مدرب النادي السابق، على ملعب سيلتا فيجو.

وكيكي سيتيين هو المدرب الإسباني الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة، خلفًا للمدير الفني إرنستو فالفيردي، فشل في حصد أي لقب محلي أو أوروبي، خاصة مع خسارته الليغا لصالح ريال مدريد، بعد أن كان متفوقًا بفارق النقاط عنه، إلا أنه بعد عودة النشاط الرياضي في زمن كورونا، ظهر البرسا باهتًا، غير قادر على منافسة خصومه.

وبعد أن خسر البلوجرانا لقب الدوري تحت قيادته، تعرض ميسي ورفاقه إلى هزيمة ساحقة على يد بايرن ميونيخ، في مباراة أقيمت بإطار ربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ما استدعى إقالة سيتين على الفور.

وقالت شبكة "كادينا سير" الإذاعية، إنه:" خلال المحادثه، قال "ميسي قال له احترم بعض اللاعبين الذين فازوا بكل شيء مقارنةً به".

وأضافت ليرد سيتيين عليه قائلًا: "إذا لم يعجبك ماقلت، فأنت تعرف طريق الباب".

وفي النهاية: "نظر إليه ميسي ثم ضحك مما سمع".

يشار إلى أنه فور أن تعرض سيتين إلى الإقالة، أسندت إدارة برشلونة مهمة تدريب الفريق إلى الهولندي رونالد كومان، الذي يقدم أسوأ انطلاقة محلية منذ 2002-2003، بجمعه 8 نقاط من 6 مباريات فقط في الدوري الإسباني.

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