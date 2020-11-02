2020/11/02 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، من إخماد حريق هائل في مخازن للمواد الغذائية جنوب غربي العاصمة بغداد.وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، في تصريح صحفي،إن “فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً هائلاً نشب في مخازن كبيرة للمواد الغذائية في منطقة البياع جنوب غربي بغداد”.وأضاف بوهان، ان “الحادث أسفر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني: اخماد حريق في مخازن تجارية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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