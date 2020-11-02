الصحة العراقية تؤكد أن الانخفاض في نسبة الإصابات بفيروس كورونا ليس علامة للإطمئنان

2020/11/02 | 20:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلن مدير دائرة الصحة العامة أن ما يلحظ في انخفاض نسبة المصابين بفيروس كورونا في العراق أمر لا يطمئن كون اللقاح ليس مكتشفاً.وأوضح “رياض الحلفي” مدير دائرة الصحة العامة في تصريح صحفي، أن “انخفاض أعداد الاصابات في الموقف الوبائي للأيام القليلة الماضية، مقياساً غير ثابت، كونه ليوم واحد فقط وهذا …

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