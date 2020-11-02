الاردن يسجل اعلى حصيلة محلية باصابات فيروس كورونا

2020/11/02 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/سجل الأردن اليوم اعلى حصيلة جديدة باصابات فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 5877، اصابة جميعها محلية، ليصل اجمالي عدد الاصابات بالمملكة الى 81743، حسبما اعلنت وزارة الصحة الأردنية.واعلنت الصحة الأردنية في موجز اعلامي، عن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، ليصل اجمالي الوفيات بالمملكة منذ انتشار الوباء الى 913 وفاة.وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أُدخلت اليوم للعلاج بالمستشفيات بلغ 217 حالة، فيما غادرت 118 حالة بعد شفائها، مبينة إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي تتلقّى العلاج حاليا بلغ 1693 حالة، منهم 289 حالة على أسرّة العناية الحثيثة./انتهى

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