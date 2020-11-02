نائب عن سائرون : الحكومة لاترغب بتوزيع الرواتب لغايات معينة

2020/11/02 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون اسعد العبادي انه لايمكن المضي بتاخير الرواتب لعدم وجود اسباب موضوعية تقنع الشعب .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : التناقض بتصريحات المسسؤوليين الحكوميين بشان هذا الموضوع وضع علامات استفهام كثيرة حوله .واضاف العبادي : اصبح الزاما بعد تصريح الناطق باسم الحكومة بوجود خيارات اخرى لتوفير الرواتب ان تبدا بالتوزيع وبعكس ذلك فهذا يعني انها لاترغب بذلك لغايات خاصة بها .وكان احمد ملا طلال الناطق الاعلامي باسم رئيس الوزراء اكد الثلاثاء الماضي :" ان لدى الحكومة حلولا اخرى في حال عدم تمرير قانون تمويل العجز المالي"./انتهى3

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