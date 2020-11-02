أستثمار ديالى تمنح / 3 / رخص لبناء وحدات سكنية متكاملة الخدمات في بعقوبة

2020/11/02 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / منحت هيئة استثمار ديالى / 3 / رخص استثمارية جديدة لبناء مجمعات سكنية حديثة .وقال كريم العزاوي رئيس هيئة استثمار ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه تم منح / 3 / فرص أستثمارية جديدة في قطاع الاسكان لبناء / 3 / مجمعات سكنية متكاملة الخدمات في بعقوبة وضواحيها .واضاف ان ديالى التي تعاني من ازمة سكن هي بحاجة الى بناء عشرات المجمعات السكنية لمعالجة الازمة .



لافتا الى ان الهيئة لديها خطة استثمارية لقطاع الاسكان الذي نسعى لتطويرها وجلب المستثمرين مبينا ان الفرص الاستثمارية تكون لها ايجابيات في انعاش القطاع الاقتصادي وتشغيل الالاف من العاطلين عن العمل ./انتهى

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