مقتل قائد فرقة السلطان مراد الموالية لتركيا

2020/11/02 | 20:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقتل قائد فرقة السلطان مراد في أذربيجان.

وتحارب فرقة السلطان مراد الإرهابية المسلحة الموالية لأنقرة، التي سبق أن حاربت في ليبيا، بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي نقلهم لمناطق النزاع في إقليم كاراباخ، للقتال في الصفوف الأذرية ضد أرمينيا.

وكتبت الصحيفة "مقتل قائد فرقة السلطان مراد القناص في أذربيجان"، ويظهر في وسط الصورة التي نشرتها مرتديًا نظارة سوداء.

وكشفت المصادر في شمال شرق سوريا، عن انشقاق 15 من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا للقتال بالأجر في صفوف أذربيجان ضد أرمينيا، في مناطق النزاع حول إقليم كاراباخ.

PUKmedia وكالات

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