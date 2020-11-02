ضبط مستلزمات طبية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي

2020/11/02 | 20:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط مستلزمات طبية ومواد لصناعة الأدوية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي.وقال اعلام الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة ضبط 4 حاويات داخل الحرم الكمركي متروكة منذ فترة طويلة بداخلها مواد لصناعة الأدوية …

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