التعليم تصدر توضيحاً بشأن أجور الكليات الأهلية ودوام الطلبة

2020/11/02 | 20:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، قانون أسس تعادل الشهادات بـ “السابقة الخطيرة”، مؤكدة أن هذا القانون جاء لاستثناء فئات معينة من القوانين النافذة، فيما بيّنت أن أجور الجامعات والكليات الأهلية ستراعي الظرف الاقتصادي. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “الوزارة لها الأفق العلمي الذي …

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