ضبط 4 حاويات لمستلزمات طبية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي

2020/11/02 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط 4 حاويات لمستلزمات طبية ومواد لصناعة الأدوية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، ضبطت 4 حاويات داخل الحرم الكمركي متروكة منذ فترة طويلة بداخلها مواد لصناعة الأدوية ومستلزمات طبية (كمامات)، ولا توجد موافقات أصولية ورسمية لاستيرادها”.

واضافت ، انه “تمت عملية الضبط وفق معلومات من شعبة التراخيص واستخبارات محطة بوابة البصرة تم على إثرها تشكيل لجنة للكشف على الحاويات أعضاؤها الكمرك المدني وضابط مركز شرطة كمرك أم قصر واستخبارات بوابة البصرة، فضلاً عن ممثل مديرية المنفذ /هيأة المنافذ الحدودية، وتم ختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ القرار المناسب حيالها”.

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