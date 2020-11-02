2020/11/02 | 20:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

129 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

شدد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الاثنين، على ضرورة رفع مستوى العمل الأمني من خلال تقديم المعلومات الاستخبارية السريعة، مؤكدا انها عنصر مهم جدا خاصة خلال المرحلة الحالية.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (2 تشرين الثاني 2020)، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي زار اليوم الاثنين، مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، للاطلاع على سير العمل في هذا المفصل المهم في وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن "الغانمي التقى بعدد من الضباط والمنتسبين، واستمع إلى شرح موجز عن عمل الأقسام والواجبات المناطة بهم".

وأكد الغانمي، "على ضرورة تقديم المعلومات الاستخبارية السريعة التي تهدف إلى رفع مستوى العمل الأمني وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية"، لافتا إلى أن "توفير المعلومة هو عنصر مهم جدا خاصة خلال المرحلة الحالية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي: هذا العنصر مهم جدا في ملاحقة العناصر 'الإرهابية' والإجرامية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي: هذا العنصر مهم جدا في ملاحقة العناصر 'الإرهابية' والإجرامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).