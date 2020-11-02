ماذا يحصل في السوق النفطية لو فاز بايدن بالرئاسة الامريكية ؟

2020/11/02 | 20:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.نبيل المرسومي

يرى بايدن أن العقوبات قد حققت آثار

اقتصادية مؤلمة على ايران، لكنها لم

تجعل ايران تكف عن سياستها، ولم تستطع

تقويض أنشطتها، حتى أنه بعد تخفيف

العقوبات بالكامل، ستنمو إيران

اقت

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