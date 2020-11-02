"الصحة العالمية" توجه نداءاً لقادة وشعوب العالم

2020/11/02 | 20:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت منظمة الصحة العالمية،

الاثنين، نداءاً لقادة وشعوب العالم،

حول ما اسمتها بـ"الفترة الحرجة" التي

يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس

أدهانوم غيبريسوس، إن العالم يشهد

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