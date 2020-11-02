2020/11/02 | 20:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

(رزق البزازين على المعثرات) مثل شعبي

عراقي يطلق على المرأة الكسولة الخاملة

التي لا تهتّم لشؤون بيتها وعائلتها

وتنشغل مع الآخرين بأمور تافهة , لتفسح

للبزازين في البيت أو الشارع سرقة

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