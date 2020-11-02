الوفيات بفيروس كورونا بلغت 11 ألف حالة في عموم العراق

2020/11/02 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوزت أعداد الوفيات الكلية بفيروس كورونا أحد عشر ألف إصابة بعد تسجيل إحدى وخمسين حالة وفاة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة العراقية تسجيل ثلاثة الاف وأربعمئة وثلاث عشرة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي الى أكثر من أربعمئة ألف وثمانٍ وسبعين إصابة.

كما سجلت الوزارة الفين وتسعمئة وخمس وتسعين حالة شفاء ليصل مجموع الحالات الى أكثر من أربعمئة ألف وخمس حالات.

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