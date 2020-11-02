محاورة إحيانون، الاستدلال والقياس - احسان طالب

2020/11/02 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احسان_طالب هذه محاورة في المنطق أساسا، نستعرض فيها القياس، ونبحث في القياس الاستقرائي والقياس الاستدلالي، ونبين مقام الاستقراء الاستدلال ،الاستنتاج والاستنباط.شارك في هذه المحاورة: إحسان طالب ، المهندس يامن زينة، الدكتور نور الدين الرفاعي.



يامن:هل الاستقراء هو طريقة تؤدي إلى الاستنتاج التركيبي، كما في المركب الهيغلي، أيضا أن استكشاف الوعي وإدراك الوعي لذاته والعالم (الاستبطان)، كما يصفه هسرل ال ......





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