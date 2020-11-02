لماذا ندافع عن فرنسا ؟ - مجدي جورج

2020/11/02 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدي_جورج ندافع عنها ليس لاننا نحمل جنسيتها ونقيم فيها منذ سنوات عديدة بل ندافع هنا للاتي :-ندافع عنها لاننا عندما اتينا الي هنا لم نحتاج لكفيل فرنسي يكلفنا امام السلطات ليمنحوننا حق الإقامة بل اتينا وعملنا معززين مكرمين محترمين حتي قبل ان نحمل أوراق رسمية .ندافع عنها لانه عندما مرضنا تكفلت بعلاجنا ونحن لا نملك لا ثمن العلاج ولا ثمن الإقامة بالمستشفيات .ندافع عنها لانه بعد عدة سنوات من الإقامة ......





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