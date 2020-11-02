اصابة رئيس وزراء جوروجيا بكورونا

2020/11/02 | 20:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس وزراء جورجيا جيورجى جاخاريا إصابته بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل

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