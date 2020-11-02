تكريم المؤرخ حسن الحكيم بمشاركة وزارة الثقافة

2020/11/02 | 20:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شارك وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، في حفل تكريم المؤرخ النجفي الكبير دحسن الحكيم بمناسبة إنجازه 50 مجلداً ضمن موسوعة المفصل في تاريخ النجف، وذلك خلال زيارة أجراها ناظم إلى الجامعة.

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