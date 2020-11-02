2020/11/02 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أصبحت أغنية الأطفال “بيبي شارك” أكثر تسجيلات الفيديو مشاهدة على “يوتيوب” الاثنين، بعدما تخطت عتبة سبعة مليارات مشاهدة متفوقة على أغنية “ديسباسيتو” التي حملت اللقب لسنوات.



وخرجت “بيبي شارك” التي أُنتجت في كوريا الجنوبية من إطار أغنية الأطفال البسيطة لتنتشر على نحو واسع عبر شبكة الإنترنت في كل أنحاء العالم، بفضل مشاهدها التصويرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أغنية أطفال تزيح “ديسباسيتو” عن عرش يوتيوب بتسجيلها 7 مليارات مشاهدة وكالة الصحافة المستقلة.

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