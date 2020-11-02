المالية النيابية تكشف حجم القروض الكافية لتسديد رواتب الموظفين لثلاثة اشهر

2020/11/02 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الاثنين، عن حجم القروض الكافية لتسديد رواتب الموظفين للاشهر الاخيرة من 2020.

وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اللجنة المالية النيابية اثناء اجتماعها الموسع مع الكادر المتقدم في وزارة المالية سلمناها كتبر رسمي ونحن بانتظار الاجابة حول القروض المبالغ بها التي دونت في قانون تمويل العجز المالي لاننا نعتقد بان رواتب موظفي العراق مع الايرادات المتحققة تحتاج من 6-7 ترليون لتاميها للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الجاري 2020 ويمكن ان نعطي الحكومة الى 10 ترليون كتغطية بقية النفقات الاخرى وتسديد الرواتب”.

واضاف، ان “لجنته تتنظر تفسيرات الحكومة حول ما تبقى من مبالغ القروض التي تم تدوينها في قانون تمويل العجز المالي مجددا تاكيده بان الارقام المذكورة به مبالغ بها وعالية جدا ويجب معرفة الالية التي من خلالها تم تحديد هكذا ارقام رغم ان توفير الرواتب يحتاج الى قروض مالية محددة “.انتهى 25 ف

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