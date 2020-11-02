الأسهم الأوروبية ترتفع في الختام بعد بيانات إيجابية

2020/11/02 | 20:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1.5 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الاثنين، بعد بيانات إيجابية ومع ترقب الانتخابات الأمريكية.

وقادت أسهم النفط والغاز مكاسب البورصات الأوروبية بعدما ارتفعت بنسبة 3.4 بالمائة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في أكثر من عامين خلال الشهر الماضي.

كما توسع أيضاً النشاط الصناعي في الولايات المتحدة والصين خلال الشهر الماضي مما يعطي آمال بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الحكومة البريطانية إغلاقًا وطنيًا لإنجلترا بداية من يوم الخميس، في محاولة لوقف الارتفاع السريع في حالات كورونا.

كما أن هناك مخاوف واسعة النطاق بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية غداً الثلاثاء، حيث قد يؤدي الخلاف المتنازع عليه بشأن النتيجة إلى تأخير التحفيز المالي الذي تشتد الحاجة إليه للاقتصاد الأمريكي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 1.6 بالمائة عند 347.8 نقطة، كما صعد “فوتسي” البريطاني بنسبة 1.4 بالمائة إلى 5654.9 نقطة.

كما صعد “داكس” الألماني بنسبة 2 بالمائة إلى 11788 نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي بنحو 2.1 بالمائة إلى 4691.1 نقطة.

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