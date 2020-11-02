منفذ زرباطية: تدوير العاملين كل أربعة أشهر لمنع الفساد

2020/11/02 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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واسط – واع

أكد مدير منفذ زرباطية الحدودي اليوم الاثنين، أنه يتم تدوير العاملين في المنافذ الحدودية كل 4 أشهر واستبدالهم بموظفين آخرين لمنع حالات الفساد، مشيراً إلى أن المنفذ شدّد إجراءاته لرفد ميزانية الدولة بالإيرادات.

وقال مدير منفذ زرباطية الحدودي العميد علي المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد على أهمية التدوير الوظيفي للعاملين في المنافذ الحدودية لمدة 4 أشهر واستبدالهم بموظفين آخرين لمنع حالات الفساد والتمركز الوظيفي لفترات طويلة"، مؤكدا أن "الضمير الإنساني هو الأساس الحقيقي والضامن للنزاهة والحفاظ على أموال الشعب من الفاسدين".

وأضاف، أن "المنفذ يعمل طيلة أيام الأسبوع والعمل مستمر وبشكل طبيعي وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية ولا توجد معوقات في المنفذ"، موضحا، أن "المنفذ حاليا مخصص للتبادل التجاري بين العراق وإيران وطبقا للمعايير والتعليمات الصادرة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية حيث يجري تعقيم وتعفير المواد الداخلة للعراق".

وتابع، ان "هناك تشديدا في الإجراءات بالمنفذ استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء وبإشراف اللواء الدكتور عمر الوائلي رئيس المنافذ الحدودية لرفد ميزانية الدولة بالإيرادات".

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