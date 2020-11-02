الصحة العالمية : العالم يشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا

2020/11/02 | 20:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، أن العالم يشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.



وأضاف: “هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد، اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت”.



وجاءت تصريحات تيدروس […]

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