2020/11/02 | 20:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية بجنوب محافظة الجيزة، تفاصيل حادث التصادم الذي وقع بمركز البدرشين، وأٍسفر عن مصرع 7 أشخاص.



“حيث بينت التحقيقات أن سائق السيارة “الميكروباص كان يقود سيارته بسرعة عالية، وخرجت عن سيطرته، في الوقت الذي كان يعبر فيه سائق “السيارة السوزوكي” الطريق وهدأ من سرعته بسبب مرور سيارة نقل ثقيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل مصرع 7 أشخاص فى حادث البدرشين وكالة الصحافة المستقلة.

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