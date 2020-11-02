مدافع العراق يغيب عن مباراتي الأردن وأوبكستان

2020/11/02 | 20:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) تعرض ريبين سولاقا، مدافع منتخب وفريق أرادا كارتزالي، لإصابة ستبعده عن مواجهتي الأردن وأوزبكستان المقبلتين.



ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأردني والأوزبكي وديا في 12 و17 من الشهر الحالي في معسكره بالإمارات.



وخرج سولاقا في الدقيقة 46 من مباراة فريقه الأخيرة أمام بيروي (السبت) في الدوري البلغاري.



وقال باسل كوركيس، المدير الإداري للمنتخب الوطني، […]

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