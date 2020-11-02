2020/11/02 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفكشفت الحكومة المحلية في محافظة النجف، الاثنين، عن عدم ابلاغها رسميا من قبل الحكومة الاتحادية بمشروع استثمار البادية الذي تنوي السعودية القيام به.وقال نائب المحافظ هاشم الكرعاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "لم نبلغ بشكل رسمي من الحكومة الاتحادية بخصوص مشروع الاستثمار في بادية النجف الممتده مع جارتنا المثنى".واضاف ان "المشروع السعودي اطلعنا عليه من خلال وسائل الاعلام اما تبليغنا بشكل رسمي من قبل الحكومة الاتحادية او اي جانب حكومي فلم يحصل لغاية اليوم".

وفي وقت سابق، كشف مدير عام استثمار المثنى عادل الياسري، الاثنين (2 تشرين الثاني 2020)، تفاصيل العرض السعودي للاستثمار في بادية محافظة المثنى.وقال الياسري في تصريح صحفي، إن "هناك طرحاً من الجانب السعودي على مستوى المركز في المجلس التنسيقي العراقي السعودي من اجل توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمار من قبل شركات معروفة منها (سابك وسالك) وشركات أخرى في بادية المثنى".وأضاف، أن "الطرح لم يصل الى المحافظة حتى الآن وانما على مستوى المركز وكحكومة مركزية تفكر ان تبني علاقات جيدة مع دول الجوار من اجل بناء اقتصاد عراقي قوي".وتابع الياسري، "نحن كهيأة استثمار ننظر من الجانب الاقتصادي لاي مشروع، والمثنى لا يوجد فيها غير البادية للاستثمار والمشاريع التي تقدم لزيادة الإنتاج الزراعي وتأمينه".

وتعارض قوى سياسية عراقية الاستثمار السعودي في العراق وتعتبره خطراً يهدد اقتصاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد المثنى.. النجف توضح حقيقة وجود طلب باستثمار سعودي على أراضيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد المثنى.. النجف توضح حقيقة وجود طلب باستثمار سعودي على أراضيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).