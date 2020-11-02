الدفاع المدني يعلن إخماد حريق البياع

2020/11/02 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الإثنين، 02 تشرين الثاني، 2020، إخماد حريق اندلع في سوق البياع جنوب غرب العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ، تمكنت من تطويق واخماد نيران اشتعلت داخل عدد من المخازن والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية في سوق البياع جنوب غرب بغداد".

واضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني نجحت من ابعاد خطر النيران عن المحلات المجاورة و اخماد الحادث بوقت قياس داخل تلك المخازن والمحلات التجارية المشيدة من صفائح (الچينكو) المخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني"، لافتا إلى أن "الفرق انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر الاقتصادية في تلك المخازن والمحلات التجارية" .

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