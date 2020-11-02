محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع في الختام بعد بيانات إيجابية

2020/11/02 | 20:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1.5 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الاثنين، بعد بيانات إيجابية ومع ترقب الانتخابات الأمريكية.

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