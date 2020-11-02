اتهامات وشتائم متبادلة بين ترامب وبايدن حتى الساعات الأخيرة

2020/11/02 | 20:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بعض نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.



وأكد ترامب في كلمة له خلال زيارته لولاية كارولينا الشمالية، ثقته من الفوز في الانتخابات الرئاسية، واصفا استطلاعات الرأي هذه بالمضللة.



وأضاف ترامب: “غدًا سنفوز بهذه الولاية، وسنفوز بأربع سنوات أخرى”، متهما […]

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