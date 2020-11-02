كورونا يضرب أسطورة الكرة الإيطالية

2020/11/02 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – تعرض فرانشيسكو توتي، أسطورة روما ومنتخب إيطاليا للإصابة بفيروس كورونا.



وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن توتي ظهرت عليه بعض أعراض فيروس كورونا، مثل الحمى والشعور بالضعف، ولهذا قرر إجراء مسحة لمعرفة نتيجة الاختبار.



وأشارت الصحيفة إلى أن نتيجة الاختبارات التي أجراها توتي جاءت إيجابية، وأن النجم السابق صاحب الـ44 عاما يخضع […]

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