القوات الامنية تحبط هجوماً شنه داعش على اطراف “قرية محررة” في ديالى

2020/11/02 | 20:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاثنين، احباط هجوم شنه داعش الارهابي على اطراف قرية محررة شمال شرق ديالى

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ عناصر داعش الارهابي حاولت الاقتراب من احدى النقاط الامنية المشتركة في اطراف قرية ام الحنطة شرقي ناحية جلولاء(75كم شمال شرق بعقوبة) ان قوات الحشد والجيش العراقي تصدت لها ببسالة”.

واضاف، ان “ داعش الى منطقة زور شيخ بابا وهناك قوات امنية مشتركة بدات بالتمشيط بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة مؤكدا عدم تسجيل اي اصابات في صفوف قواتنا الامنية”.

وتتعرض ام الحنطة وهي من القرى الكبيرة في حوض شيخ بابا شرقي جلولاء الى هجمات متكررة من قبل داعش الارهابي وهي تفشل في كل مرة “.انتهى 25 ف

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