طرق وجسور كربلاء تباشر بعدد من المشاريع في قضاء الحسينية

2020/11/02 | 20:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء

اعلنت مديرية الطرق والجسور في كربلاء المباشرة بفتح وتأهيل عدد من الشوارع في قضاء الحسينية شمال المحافظة.

وقال معاون رئيس مهندسين في المديرية سعد محمد لـ /المعلومة/، ان “المديرية باشرت بتنفيذ شارع الصلامية الشرقية، وطريق الكعكاعية، وطريق جبار التميمي، وطريق البو جز، وطريق البوحميرة، وفق خطة عمل وضعت لاكمال المشاريع بالمدد المحددة”.

واضاف ان “شارع جبار التميمي وصل الى مراحل انجاز بلغت تسعين بالمئة، فيما حققنا مراحل متقدمة في شارع البو جز والذي يبلغ طوله 2 كيلو متر وبكلفة اجمالية بلغت 52 ميلون و500 الف، كما بوشر العمل في فشر الطبقة الترابية بشارع ابو حميره بكلفة اجمالية بلغت 291 مليون”.



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