2020/11/02 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- عرضت قناة الحرة فيديو لـ سبل ووسائل حماية البيت الأبيض وأكدت أن البيت الأبيض أكثر الأماكن تحصينا في العالم.



وأوضح الفيديو أن السور المحيط بالبيت الأبيض تم تغييره عدة مرات عبر الزمن لـ كشف الهجمات بغرض تشديد الحماية حتى وصل طوله الآن إلى 11 قدما وأكد أن السور يوجد خلفه حواجز خرسانية قادرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو مثير يوضح كيف يتم حماية البيت الأبيض وكالة الصحافة المستقلة.

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