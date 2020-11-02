الاعلان عن تفاصيل العرض السعودي للاستثمار في محافظة المثنى

2020/11/02 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مدير عام استثمار المثنى عادل الياسري، الاثنين، ان المحافظة لا توجد فيها غير البادية للاستثمار والمشاريع التي تقدم لزيادة الإنتاج الزراعي وتأمينه".

وذكر الياسري في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (2 تشرين الثاني 2020)، ان "هناك طرحا من الجانب السعودي على مستوى المركز في المجلس التنسيقي العراقي السعودي من اجل توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمار من قبل شركات معروفة منها (سابك وسالك) وشركات أخرى في بادية المثنى".

وأضاف، أن "الطرح لم يصل الى المحافظة حتى الآن وانما على مستوى المركز وكحكومة مركزية تفكر ان تبني علاقات جيدة مع دول الجوار من اجل بناء اقتصاد عراقي قوي".

واوضح الياسري، "نحن كهيئة استثمار ننظر من الجانب الاقتصادي لاي مشروع، والمثنى لا يوجد فيها غير البادية للاستثمار والمشاريع التي تقدم لزيادة الإنتاج الزراعي وتأمينه".

وكانت هيئة استثمار المثنى، كشفت في أيلول الماضي، أن السعودية عرضت على الحكومة العراقية استثمار مساحات واسعة في مناطق البادية لإنشاء مشاريع في مجالات الزراعة وتربية الحيوانات والصناعات الغذائية، وأن هذا العرض الذي قدم لوزارة الزراعة لم تطلع الحكومة المحلية او هيئة الاستثمار بشكل رسمي للنظر فيه ودراسته من الجوانب الأمنية والاقتصادية.

وتعارض قوى سياسية عراقية الاستثمار السعودي في العراق وتعتبره خطرا يهدد اقتصاده.

ا.ح

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