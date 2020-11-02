الدفاع المدني تعلن إخماد حريق اندلع في سوق البياع

2020/11/02 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني، الإثنين، إخماد حريق اندلع في سوق البياع جنوب غرب العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ، تمكنت من تطويق واخماد نيران اشتعلت داخل عدد من المخازن والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية في سوق البياع جنوب غرب …

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