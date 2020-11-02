الصحة العالمية: العالم يشهد “فترة حرجة” بسبب الطفرة في إصابات كورونا

2020/11/02 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إن العالم يشهد “فترة حرجة” بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.وأضاف تيدروس، بحسب “روسيا اليوم”، أن “هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد.اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا …

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