طرق وجسور كربلاء تباشر بعدد من المشاريع في قضاء الحسينية

2020/11/02 | 20:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت مديرية الطرق والجسور في كربلاء المباشرة بفتح وتأهيل عدد من الشوارع في قضاء الحسينية شمال المحافظة.

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