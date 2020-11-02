«بيبي شارك» تتصدر «يوتيوب» بـ7 مليارات مشاهدة

2020/11/02 | 20:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} أصبحت أغنية الأطفال «بيبي شارك» أكثر تسجيلات الفيديو مشاهدة على «يوتيوب» الاثنين، بعدما تخطت عتبة سبعة مليارات مشاهدة، متفوقة على أغنية «ديسباسيتو» التي حملت اللقب لسنوات.

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