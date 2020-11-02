بالأرقام.. إحصائية صادمة عن حالات الإنتحار في العراق خلال 9 أشهر

2020/11/02 | 20:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة الداخلية، مساء الاثنين، احصائية صادمة عن حالات الانتحار في عموم العراق خلال تسعة اشهر.

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