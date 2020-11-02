وزيرة الدفاع الألمانية تدخل احترازيا حجرا منزليا لمخالطتها شخصا مصابا بكورونا

2020/11/02 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور أنها قيد الحجر المنزي حاليا عقب مخالطتها شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.وبحسب بيان لوزارة الدفاع، جاءت نتيجة الاختبار الأول الذي خضعت له كرامب-كارنباور ايجابية وبدات حجرا منزليا./انتهى3

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