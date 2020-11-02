احباط هجوم لداعش على نقطة للحشد العشائري قرب جلولاء في ديالى

2020/11/02 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / أحبطت قوة امنية مشتركة هجوما شنه داعش على نقطة مرابطة شمال شرق بعقوبة .



وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة من الجيش باسناد من الحشد الشعبي احبطت هجوما لداعش أستهدف نقطة امنية للحشد العشائري بضواحي قرية أم الحنطة ضمن ريف جلولاء شمال شرق بعقوبة .واضاف ان الهجوم لم يسفر عن اي خسائر بشرية مؤكدا ان الوضع تحت سيطرة القوات الامنية ./انتهى

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